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Сегодня, 13:13

Раскрыты все карты ежедневного комбо X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыты все карты ежедневного комбо X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября.

Комбо-карты для X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября.

1. Производители электромобилей
2. Космические компании
3. Разведение хомяков

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день можно собрать три карты, которые принесут гарантированную повышенную прибыль. Обновляются комбо карты в 13:00 по Москве — и лучше их не пропускать, ведь листинг уже совсем скоро.

Обложка. В X (Musk) Empire раскрыли ребус дня на 24-25 сентября

Как собрать ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire)

Выберите вкладку «Город» и зайдите в «Инвестиции» — эта локация открывается с 3-го уровня аккаунта. Разыщите там карты, входящие в комбо дня, выберите на ползунке максимально доступное количество монет и нажмите «Мне повезет». Карты отправятся на фондовую биржу, а вы получите прибыль.

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