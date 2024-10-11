Найдено решение ребуса дня для X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября

Появился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября

Ребус дня в X Empire на 11-12 октября.

Правильный ответ: Yield

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Ребус дня — несложная головоломка, похожая на те, что встречались нам в детстве. Если решить ее, то можно получить награду во внутренней валюте — ее количество определяется уровнем аккаунта. Обновляется ребус дня в 19:00 по Москве.

Как ввести ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Найдите вкладку «Задачи» и выберите пункт «Ребус дня». Перед вами появится сама загадка и поле, в которое нужно вводить правильный ответ. Подумайте над ребусом самостоятельно или воспользуйтесь готовым решением.