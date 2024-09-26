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Сегодня, 19:10

Разгадан ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено решение для ребуса дня X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября.

Ребус дня в X Empire на 26-27 сентября.

Разгадка сегодняшнего ребуса: Investment

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Игрокам предлагается разгадать несложную графическую шараду и ввести правильный ответ. За это выдается награда во внутренней валюте — ее объемы зависят от уровня аккаунта. Обновляется ребус каждый день в 18.00 по московскому времени.

Где найти ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Зайдя в предложение, перейдите в раздел «Задачи». Теперь остается только найти пункт «Ребус» дня и кликнуть на него. После этого вы увидите сам ребус и поле для ввода разгадки.

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