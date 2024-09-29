Опубликовано решение ребуса дня из X Empire (Musk Epire) на 29-30 сентября

Сегодня, 19:10
Разгадан ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 29-30 сентября
Правильный ответ: Exchange
Каждый день в 19:00 по Москве в X Empire обновляется ребус — несложная загадка, требующая составить слов на основе картинки. За разгадку ребуса игрок получает внутреннюю валюту — сумма зависит от уровня аккаунта.
Кнопка «Ребус дня» находится в разделе «Задачи» — перейдите туда и нажмите ее. После этого вы увидите картинку с загадкой и поле для ввода ответа. Можете разгадать ее сами, или ввести готовое решение — они появляются вскоре после обновления ребуса.