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Сегодня, 19:10

Опубликовано решение ребуса дня из X Empire (Musk Epire) на 29-30 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадан ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 29-30 сентября

Ребус дня в X Empire на 29-30 сентября.

Правильный ответ: Exchange

Что такое ребус в X Empire (Musk Empire)

Каждый день в 19:00 по Москве в X Empire обновляется ребус — несложная загадка, требующая составить слов на основе картинки. За разгадку ребуса игрок получает внутреннюю валюту — сумма зависит от уровня аккаунта.

Как ввести ребус в X Empire (Musk Empire)

Кнопка «Ребус дня» находится в разделе «Задачи» — перейдите туда и нажмите ее. После этого вы увидите картинку с загадкой и поле для ввода ответа. Можете разгадать ее сами, или ввести готовое решение — они появляются вскоре после обновления ребуса.

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