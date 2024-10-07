Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:07

Найдено решение ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Обновился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Ребус дня в X Empire на 7-8 октября.

Правильный ответ: Escrow

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день разработчики игры позволяют аудитории разгадать несложную шараду, получив за правильный ответ монеты — их количество зависит от уровня аккаунта. Обычно отгадка так или иначе связана с криптовалютам.

Как отгадать ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте меню «Задачи» и нажмите там кнопку «Ребус дня». Перед вами появится картинка с шарадой и поле для ввода разгадки. Подумайте над ней сами, или воспользуйтесь готовым решением. Обновляется ребус дня в 19:00 по московскому времени.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сын погибшего ватерполиста Акимова рассказал о включении отца в Зал мировой славы
Эрдоган предрек Нетаньяху будущее Гитлера
Трусова подстриглась под каре
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Российская спортсменка утонула в Барселоне на соревнованиях по триатлону
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя