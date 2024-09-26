Разгадана загадка дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

Сегодня, 10:07
Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября.
Разгадка: Yield
Каждый день в 10:00 по московскому времени авторы игры вывешивают новую загадку, разгадав которую можно получить награду во внутренней валюте. До листинга осталось совсем немного, поэтому лучше ее не упускать.
Откройте раздел «Задачи», разыщите там пункт «Загадка дня» и выберите его. Появится сама загадка и поле под ней — именно в нем и нужно вводить ответ. Размер полученной за правильный ответ награды будет зависеть от уровня аккаунта.