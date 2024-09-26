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Сегодня, 10:07

Разгадана загадка дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября.

Разгадка: Yield

Что такое загадка дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день в 10:00 по московскому времени авторы игры вывешивают новую загадку, разгадав которую можно получить награду во внутренней валюте. До листинга осталось совсем немного, поэтому лучше ее не упускать.

Как получить награду за загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте раздел «Задачи», разыщите там пункт «Загадка дня» и выберите его. Появится сама загадка и поле под ней — именно в нем и нужно вводить ответ. Размер полученной за правильный ответ награды будет зависеть от уровня аккаунта.

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