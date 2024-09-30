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Появился правильный ответ для загадки из X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября
Правильный ответ: Airdrop
Если отгадать несложную загадку, как правило связанную с криптовалютой, и ввести правильный ответ — вы получите внутреннюю валюту в объемах, зависящих от уровня аккаунта. Загадка обновляется каждый день в 10.00 по Москве.
Для начала зайдите в раздел «Задачи». В открывшемся списке найдите кнопку «Загадка дня». Нажмите на нее, чтобы увидеть саму загадку и поле, в которое нужно вводить правильное решение.