Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Раскрыта загадка дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Правильный ответ: Liquidity

Что такое загадка дня в X Empire

В X Empire продолжается дополнительный сезон перед эйрдропом — а это значит, что вернулись активности вроде загадки, ребуса и комбо дня. Каждая из них позволяет заработать побольше монет, на которые можно прокачивать аккаунт.

Загадка дня представляет собой несложный вопрос, ответ на который принесет внутреннюю валюту — ее количество зависит от уровня игрока.

Как ввести загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Найдите кнопку «Загадка дня» в разделе «Задачи». По нажатию на нее перед вами появится сама загадка и поле для ввода правильного ответа. Разгадайте загадку сами, или же воспользуйтесь готовым решением. Обновляется загадка каждый день в 10.00 по Москве.