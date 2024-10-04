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Сегодня, 10:06

Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта загадка дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Правильный ответ: Liquidity

Что такое загадка дня в X Empire

В X Empire продолжается дополнительный сезон перед эйрдропом — а это значит, что вернулись активности вроде загадки, ребуса и комбо дня. Каждая из них позволяет заработать побольше монет, на которые можно прокачивать аккаунт.

Загадка дня представляет собой несложный вопрос, ответ на который принесет внутреннюю валюту — ее количество зависит от уровня игрока.

Как ввести загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Найдите кнопку «Загадка дня» в разделе «Задачи». По нажатию на нее перед вами появится сама загадка и поле для ввода правильного ответа. Разгадайте загадку сами, или же воспользуйтесь готовым решением. Обновляется загадка каждый день в 10.00 по Москве.

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