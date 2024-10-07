Найден ответ для загадки дня в X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Сегодня, 10:04
Появилась загадка дня для X-Empire (Musk Empire) на 7-8 октября.
Правильный ответ: Burn
Дополнительный сезон продолжается, а это значит, что игроки все еще могут решать несложные загадки, вводить правильный ответ и получать за это внутреннюю валюту (точная сумма зависит от уровня аккаунта).
Перейдите в раздел «Задачи». Там следует отыскать кнопку «Загадка дня» и нажать ее — перед вами появится текст загадки и окошко для ввода разгадки. Решите ее сами или же воспользуйтесь готовым ответом. Загадка дня обновляется в 10:00 по Москве.