Японцы опять негодуют? Им не нравится, как Ubisoft относится к их культуре в Assassin's Creed Shadows

Японские геймеры продолжают возмущаться Assassin's Creed: Shadows — игра кажется им расистской. Их не устраивает не только ситуация, в которой темнокожий персонаж убивает коренных японцев «как в современном Нью-Йорке», но и множество других деталей.

Например, мотивы традиционной японской музыки, которые, по мнению некоторых комментаторов, прошли через «рэп-фильтр» — или тот факт, что при создании локаций разработчики не учли реалии японского климата: цветущая в апреле сакура соседствует с поспевающим только в августе рисом, и даже хурмой, которую и вовсе можно собирать только в октябре.