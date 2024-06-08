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Сегодня, 21:25

Ютубер, устроивший погоню в стиле GTA 6, может получить 10 лет тюрьмы

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В прошлом году YouTube-блогер Alex Choi решил снять эпичную сцену погони по пустыне, использовав для этого автомобиль, вертолет и фейерверки — все в лучших традициях знаменитой серии GTA.

И ролик получился действительно впечатляющим. Но он привлек внимание не только заинтересованных зрителей, но и американских правоохранителей.

Оказалось, что в процессе съемок Алекс нарушил целый список ограничений — от запрета фейерверков на территории штата до необходимости получить разрешение на съемку от управления гражданской авиации.

Интерес полиции обернулся арестом. Алексу удалось выйти под залог, но теперь он ожидает суда. В самом худшем случае ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: Variety
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