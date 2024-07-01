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Сегодня, 20:50

За полгода российские игроки принесли 14 млрд рублей компьютерным клубам

Владислав Шалганов
Корреспондент
Компьютерный клуб.
Фото COLLIZEUM
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Россияне стали чаще играть вне дома — объем рынка компьютерных клубов увеличился до 14 миллиардов рублей.

Компьютерный клуб.
Фото MazaPark

Эксперты считают что такой ажиотаж вызван высокими ценами на сборку ПК, однако есть и те, кто утверждают, что геймеры ходят в клубы ради «отдыха и комфортной атмосферы»:

«Высокие цены на сборку ПК — не главная причина развития отрасли компьютерных клубов. Раньше люди приходили в клубы за мощным железом и хорошим интернетом, сейчас же клубы стали местом, куда человек приходит побыть в подходящей для отдыха и игры комфортной атмосфере», — считает директор отечественного разработчика решений для киберклубов Дмитрий Лукин.

Компьютерный клуб.
Фото Нейросеть

На конец 2023 года в России было около 2700 компьютерных клубов и 73 тысяч устройств, что на 22% больше показателя годом ранее.

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