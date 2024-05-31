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Сегодня, 23:15

Зачем нужна PS5? Sony продолжит выпускать свои игры на ПК

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
God of War Ragnarok.
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Глава PlayStation Studios Герман Хульст рассказал о ближайших планах Sony по расширению библиотеки своих игр на компьютерах. Он подтвердил, что компания продолжит выпускать консольные эксклюзивы на ПК.

С одной стороны Sony хочет расширить свое присутствие за пределами экосистемы PlayStation, но с другой стороны ее волнуют продажи PlayStation 5. Компания хочет не только дополнительно заработать с продажи ПК-игр, но и привлечь таким образом новых пользователей на PlayStation 5.

Как это может работать? Человек сначала играет на ПК в первую часть The Last of Us, а потом покупает консоль и проходит The Last of Us 2. Впрочем, геймеры считают новую стратегию Sony смешной и наивной.

Напомним, что 30 мая Sony официально анонсировала выход God of War Ragnarok на ПК. Произойдет это сравнительно скоро — бывший эксклюзив PlayStation 5 выйдет на ПК уже 19 сентября 2024 года.

God of&nbsp;War. Стало известно, когда God of War Ragnarok выйдет на ПК

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