Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Техно
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:10

«Заплатили стримерам, государственные СМИ выпустили дежурные статьи» — Антон Логвинов о продвижении Смуты

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный видеоблогер Антон Логвинов раскритиковал маркетингововую стратегию разработчиков «Смуты». Для этого он вспомнил запуск Atomic Heart, авторам которой, по словам Антона, даже был не особенно интересен запуск в России — тем не менее, у них все получилось хорошо. Между тем, для Cyberia Nova домашний регион был единственным.

Palworld. Антон Логвинов: Palworld — это плохая Зельда, плохая ферма про покемонов и плохой выживач

Однако студия ограничилась Климом Жуковым, «несколькими блогерами и стримерами», и «дежурными статьями в государственных СМИ» — что, в целом, Антон охарактеризовал «ленивой работой для галочки».

Впрочем, ехидные комментаторы уже предположили, что он просто расстроен тем, что не попал в число этих «блогеров и стримеров».

Источник: TG-канал Антона Логвинова
1
0
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блогер Мелстрой за неделю купил 10 машин на 580 миллионов рублей