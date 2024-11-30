Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:56

Застряли на одной из миссий? Новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 поможет это исправить

Евгения Воскресенская
Фото GSC
Telegram Дзен

Эта неделя выдалась урожайной для S.T.A.L.K.E.R. 2: вышел второй патч, который исправляет баги в игре. На этот раз улучшения коснулись 6 миссий — теперь их можно хотя бы пройти до конца. Вот какие это миссии:

1. «На краю»: раньше не появлялась вторая волна солдат Монолита.

2. «Незначительный инцидент»: смерть Рихтера блокировала прохождение.

3. «Всё, что осталось»: раньше игрок не мог успешно завершить миссию во время исследования региона Химического завода.

4. «Внизу»: враги появлялись в недоступных для игрока местах.

5. «Видения Истины»: Шрам мог отсутствовать во время миссии.

6. Игрок мог застрять после установки предохранителя в области Дикого Острова, если во время миссии «Как в старые добрые времена» первым получал Эмиттер.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Вышел первый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 — в нем более 650 исправлений

Кроме того, патч исправил еще несколько других ошибок. Пока что он доступен только на ПК — версия для Xbox Series выйдет немного позже.

Источник: TG-канал Steam Community
Читайте также
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Сегодня
Вчера
Неделя