Состоялся релиз игры «Земский собор» от разработчиков «Смуты»

Студия Cyberia Nova приурочила релиз своего нового проекта «Земский собор» к Дню народного единства, выпустив игру 4 ноября. Игрокам предстоит стать казаком Киршей, который оказывается в эпицентре борьбы за трон. Создатели намеренно сделали главного героя «ненадежным рассказчиком», чтобы события разворачивались максимально живо и непредсказуемо.

На прохождение уйдет шесть-семь часов, в течение которых можно оценить улучшенную боевую систему и стелс, новые мини-игры и уникальный саундтрек, где народные мелодии обретают современное звучание.

Игра доступна эксклюзивно на ПК в магазине VK Play по цене 613 рублей. Кроме того, все владельцы предыдущей игры студии — «Смуты», купившие ее до выхода «Земского собора», получат новинку в свою коллекцию бесплатно.