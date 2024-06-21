Злодей Dragon Age 4 будет напоминать Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077

Разработчики Dragon Age: The Veilguard раскрыли некоторые подробности об игре. Если вы не играли в Dragon Age: Inquisition, но собираетесь, и не хотите спойлеров — дальше лучше не читать.

В показанном зрителями прологе новой игры герои прерывают ритуал Соласа — эльфийского божества, бывшего одним из компаньонов в Inquisiton. В результате на свободу попадают другие эльфийские боги, с которыми нам и предстоит бороться, а Солас, напротив, попадает в заточение.

Теперь же стало известно, что он будет то и дело связываться с главным героем, транслируя тому свою идею и помогая справиться с новой опасностью.

Разработчики подчеркнули, что протагонист не обязан считать Соласа злодеем, несмотря на его коварные и опасные планы, и может с ним соглашаться. Эта динамика сильно напоминает отношения Ви и Сильверхенда из Cyberpunk 2077.