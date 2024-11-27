Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:49

Зона не зовет: фанатам «Сталкера 2» напомнили о запрете на посещение Чернобыля

Евгения Воскресенская
Фото GSC
Telegram Дзен

Вслед за релизом S.T.A.L.K.E.R. 2 фанаты игры получили предупреждение от украинских пограничников — они напомнили, что посещение Чернобыльской зоны отчуждения сейчас запрещено.

Десятки сорвиголов, попытавшихся незаконно проникнуть на территорию ЧЗО, уже были пойманы. Многие из них оказались фанатами видеоигр, решившими прогуляться по запретной зоне в поисках острых ощущений.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Сходство поражает: локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 решили сравнить с реальностью

Пограничная служба Украины сообщила, что эта территория все еще подвержена интенсивному радиоактивному загрязнению, а за незаконное пребывание на ней предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Источник: SCMP.com

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя