Найдено верное решение ребуса в Zoo на 19-20 января

Ребус дня в Zoo на 19-20 января рассекречен.

Ребус дня в Zoo на 19-20 января.

Правильный ответ: Falcon

Что такое Zoo

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Что такое ребус дня в Zoo

Это активность, в рамках которой предлагается разгадать зашифрованное слово. Сделать это довольно просто, а за верный ответ предусмотрена награда, которая потом пригодится в игре.

Как ввести ребус дня в Zoo

«Ребус дня» можно найти там же, где и остальные активности, — в разделе «Задачи». Учитывайте, что ответ на русском языке не принимается — только на английском. В запасе у игроков 24 часа, пока ребус не обновится снова.