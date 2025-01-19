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Найдено верное решение ребуса в Zoo на 19-20 января

Евгения Воскресенская
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Ребус дня в Zoo на 19-20 января рассекречен.

Ребус дня в Zoo на 19-20 января.

Правильный ответ: Falcon

Что такое Zoo

Расширяйте территорию зоопарка, ухаживайте за животными и получайте валюту — новый кликер от авторов Musk Empire помогает приятно провести время и заодно заработать реальные деньги.

Что такое ребус дня в Zoo

Это активность, в рамках которой предлагается разгадать зашифрованное слово. Сделать это довольно просто, а за верный ответ предусмотрена награда, которая потом пригодится в игре.

Как ввести ребус дня в Zoo

«Ребус дня» можно найти там же, где и остальные активности, — в разделе «Задачи». Учитывайте, что ответ на русском языке не принимается — только на английском. В запасе у игроков 24 часа, пока ребус не обновится снова.

Нейросетевой арт. Загадка дня в Zoo на 18-19 января получила верный ответ

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