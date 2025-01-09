Найден ответ для ребуса дня из Zoo на 9-10 января

Сегодня, 13:00
Разгадан ребус дня в Zoo на 9-10 января.
Правильный ответ: Jackal
Zoo — очередная игра-тапалка, посвященная развитию виртуального зоопарка, пользователи которой надеются обогатиться на эйрдропе. Почему на нее вообще обращают внимание? Потому что ее создали авторы X Empire (Musk Empire), показавшей себя не худшим образом, особенно на фоне фиаско «Хомяка».
Каждый день игроки имеют возможность получить еще немного корма для своих питомцев. Для этого нужно ввести правильный ответ на несложную графическую загадку. Она обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.
Откройте приложение, нажмите на кнопку «Задания» и выберите пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ и получите награду.