Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 10:10

Подобран ключ к ежедневному ребусу из Zoo на 12-13 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Найдено решение для ребуса дня в Zoo на 12-13 января.

Ребус дня в Zoo на 12-13 января.

Правильный ответ: Camel

Что такое Zoo

Виртуальный зоопарк из Telegram от создателей X Empire (Musk Empire) — здесь нужно ухаживать за животными, расширять свои владения и дожидаться эйрдропа.

Что такое ребус дня в Zoo

Хотите заработать 1000 единиц «корма»? Решите несложную визуальную загадку, введите правильный ответ и заберите награду.

Как решить ребус дня в Zoo

Откройте приложение и нажмите кнопку «Задачи». В открывшемся меню нужно найти пункт «Ребус дня» и ввести в появившееся поле ответ на английском языке. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.

Читайте также
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за сложных метеоусловий
Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 21 гола
СМИ сообщили о планах Зурабишвили продвигать идею войны Грузии с Россией
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Сегодня
Вчера
Неделя