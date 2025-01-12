Подобран ключ к ежедневному ребусу из Zoo на 12-13 января

Сегодня, 10:10
Найдено решение для ребуса дня в Zoo на 12-13 января.
Правильный ответ: Camel
Виртуальный зоопарк из Telegram от создателей X Empire (Musk Empire) — здесь нужно ухаживать за животными, расширять свои владения и дожидаться эйрдропа.
Хотите заработать 1000 единиц «корма»? Решите несложную визуальную загадку, введите правильный ответ и заберите награду.
Откройте приложение и нажмите кнопку «Задачи». В открывшемся меню нужно найти пункт «Ребус дня» и ввести в появившееся поле ответ на английском языке. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.