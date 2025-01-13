Найден ключ к ежедневному ребусу в Zoo на 13-14 января

Сегодня, 10:35
Разгадан ребус дня в Zoo на 13-14 января.
Правильный ответ: Hyena
Очередная «тапалка» в Telegram, созданная авторами X Empire (Musk Empire). В ней игроку предлагают открыть собственный виртуальный зоопарк, ухаживать за животными и готовиться к эйрдропу.
Не хватает корма для животных? Решите простой ребус и получите сразу 1000 единиц. Ребус обновляется каждый день в 10:00 по Москве.
Запустите игру и войдите в меню «Задачи». Затем нажмите кнопку «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке.