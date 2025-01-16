Найден ответ на ежедневный ребус в Zoo на 16-17 января

Сегодня, 10:15
Ребус дня из Zoo на 16-17 января оказался разгадан.
Правильный ответ: Otter
Telegram-игра, за созданием которой стоят разработчики X Empire (Musk Empire). Вы — владелец зоопарка, вам предстоит расширять его и ухаживать за животными. Предполагается, что самые усердные игроки будут вознаграждены в ходе эйрдропа.
Каждый день в 10:00 по Москве в игре появляется новая загадка-ребус, связанная с животными. Разгадайте ее — и получите награду.
Запустите игру и перейдите в меню «Задачи». Затем выберите пункт «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и забирайте 1000 единиц корма для животных.