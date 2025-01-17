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Ежедневный ребус из Zoo на 17-18 января получил разгадку

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено правильное решение для ребуса дня в Zoo на 17-18 января.

Правильный ответ: Penguin

Что такое Zoo

Всегда хотели заниматься виртуальным зоопарком? Разработчики X Empire (Musk Empire) воплотили эту мечту, создав очередную криптоигру. В ожидании эйрдропа игрокам предлагают ухаживать за животными и расширять территории зоопарка.

Что такое ребус дня в Zoo

Ежедневно в игре обновляется несложная загадка-ребус, ответ на которую принесет 1000 единиц корма для животных.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте приложение и тапните по кнопке «Задачи». После этого найдите пункт «Ребус дня», выберите его и введите правильный ответ на английском языке. Ребус обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.

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