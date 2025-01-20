Разгадан ежедневный ребус из Zoo на 20-21 января

Сегодня, 10:20
Найдено решение для ребус дня из Zoo на 20-21 января.
Правильный ответ: Gibbon
Авторы X Empire (Musk Empire) решили сделать новую игру в Telegram — на этот раз о зоопарке. Впрочем, дожидаться эйрдропа все равно придется, но перед этим игрокам предлагают не вести бизнес, а ухаживать за животными.
Ежедневно в 10.00 по московскому времени разработчики обновляют несложную визуальную загадку, за правильный ответ на которую можно получить внутреннюю валюту приложения.
Запустите Zoo в Telegram и нажмите на кнопку «Задачи». После этого выберите пункт «Ребус дня», введите ответ на английском языке и получите 1000 единиц корма для животных.