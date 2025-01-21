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Сегодня, 10:20

Обнародовано решение ребус дня из Zoo на 21-22 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыто значение ребуса дня в Zoo на 21-22 января.

Ребус дня в Zoo на 21-22 января.

Правильный ответ: Koala

Что такое Zoo

Telegram-проект от создателей нашумевшей игры X Empire (Musk Empire), в котором предлагается ухаживать за животными и расширять свой виртуальный зоопарк — разумеется, дожидаясь эйрдропа.

Что такое ребус дня в Zoo

Все мы помним ребусы в детских книжках, но есть они и в Zoo. Если разгадать такой ребус, то можно получить 1000 единиц корма для животных.

Как ввести ребус в Zoo

Войдите в приложение и нажмите на пункт «Задачи». Затем нажмите на «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и получите награду. Постарайтесь успеть — ребус обновляется каждый день в 10.00 по Москве.

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