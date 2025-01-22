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Игроки нашли ответ для ребуса дня из Zoo на 22-23 января

Евгения Воскресенская
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Обнаружен ответ для ребуса дня в Zoo на 22-23 января.

Ребус дня в Zoo на 22-23 января.

Правильный ответ: Bison

Что такое Zoo

Симулятор зоопарка прямо в Telegram от разработчиков X Empire (Musk Empire). Расширяйте свои владения, кормите виртуальных животных и ждите эйрдроп.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день в 10.00 по Москве игрокам предлагают угадать новое животное. Те, кто с этим справятся, получат награду во внутренней валюте игры.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите Zoo и нажмите кнопку задачи. После этого выберите пункт «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и получите 1000 единиц корма для животных.

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