Раскрыт ответ на ежедневный ребус из Zoo на 23-24 января

Сегодня, 10:18
Ребус дня из Zoo на 23-24 января получил правильное решение.
Правильный ответ: Caribou
Новая игра в Telegram от авторов X Empire (Musk Empire). Расширяйте свой виртуальный зоопарк, ухаживайте за животными и ждите аирдроп.
Каждый день в 10:00 по московскому времени в игре обновляется несложная визуальная шарада, правильное решение которой принесет награду.
Сначала зайдите в игру, затем — в меню «Задачи». Выберите в нем пункт «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и получите 1000 единиц корма для животных.