Ребус дня в Zoo на 26-27 января уже разгадан игроками

Раскрыт ответ на ребус дня в Zoo на 26-27 января.

Ребус дня в Zoo на 26-27 января.

Правильный ответ: Meerkat

Что такое Zoo

Виртуальный зоопарк прямо в Telegram, созданный авторами X Empire (Musk Empire). Расширяйте свои владения, ухаживайте за животными и ждите аирдропа — фаза майнинга закончится уже совсем скоро.

Что такое ребус дня в Zoo

Несложная визуальная головоломка, в которой зашифровано название животного. Разгадайте ее — и получите сразу 1000 единиц корма. Ребус обновляется каждый день в 10:00 по Москве.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите приложение, перейдите в меню «Задачи» и выберите пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и забирайте награду.