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Ребус дня в Zoo на 27-28 января получил верный ответ

Евгения Воскресенская
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Раскрыт ответ на ребус дня в Zoo на 27-28 января.

Ребус дня в Zoo на 27-28 января.

Верный ответ: Sparrow

Что такое Zoo

Zoo — встроенный в Telegram кликер, пользователи которого преследуют одну цель — заработать как можно больше токенов. Период майнинга скоро подходит к концу, так что лучше почаще участвовать в ежедневных активностях — таких как загадка дня или ребус дня.

Что такое ребус дня в Zoo

Это визуальная загадка, за решение которой игроки получают 1000 единиц корма. Этот корм пригодится для животных — в рамках игры нужно развивать виртуальный зоопарк.

Как ввести ребус дня в Zoo

Иконка «Задачи» легко находится в приложении. Далее следует отыскать в списке «Ребус дня» и ввести ответ на английском языке, как показано на картинке выше.

Нейросетевой арт. Ежедневная загадка из Zoo на 26-27 января решена
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