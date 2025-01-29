Ребус дня из Zoo на 29-30 января уже разгадан игроками

Сегодня, 10:17
Найдена разгадка для ребуса из Zoo на 29-30 января.
Правильный ответ: Wombat
Очередная игра в Telegram, за создание которой отвечали авторы X Empire (Musk Empire). Игрокам предстоит развивать собственный зоопарк, ухаживать за животными и накапливать внутреннюю валюту в ожидании эйрдропа.
Хотите заработать 1000 единиц корма для животных? Решите несложную визуальную загадку прямо внутри игры. Ребус дня обновляется ежедневно в 10:00 по Москве.
Запустите игру. Нажмите на кнопку «Задачи» в главном меню, а затем — на кнопку «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и получите награду. Фаза майнинга в Zoo закончится уже 31 января, поэтому фанатам игры лучше не пропускать оставшиеся ребусы и загадки.