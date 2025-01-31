Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 10:15

Ребус дня из Zoo на 31 января рассекречен

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Публикуем решение для ребуса дня из Zoo на 31 января.

Ребус дня в Zoo на 31 января.

Верный ответ: Dolphin

Что такое Zoo

Zoo — еще одна тапалка в Telegram от авторов X Empire. Игрокам нужно покупать животных, развивать зоопарк и выполнять несложные задания: решать ребус и загадку дня, приводить рефералов и т.д.

Что такое ребус дня в Zoo

Ребус дня в Zoo — это простенькая визуальная шарада, в которой зашифровано слово. За решение такой шарады дается 1000 корма для животных.

Как ввести ребус дня в Zoo

Шаг 1. Запустить бот Zoo в Telegram.
Шаг 2. Найти раздел «Задачи» в стартовом меню кликера.
Шаг 3. Пролистать список задач до «Ребуса дня».
Шаг 4. Ввести ответ в свободное поле на английском языке.

Нейросетевой арт. Появилось решение для загадки дня из Zoo на 30-31 января
Читайте также
CBS узнал о требовании команды Трампа к членам руководства ФБР уйти в отставку
Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из пожара на северо-западе Москвы
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Шара Буллет обсудил проблему со зрением с Майклом Биспингом
Популярное видео
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя