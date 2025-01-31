Ребус дня из Zoo на 31 января рассекречен

Публикуем решение для ребуса дня из Zoo на 31 января.

Ребус дня в Zoo на 31 января.

Верный ответ: Dolphin

Что такое Zoo

Zoo — еще одна тапалка в Telegram от авторов X Empire. Игрокам нужно покупать животных, развивать зоопарк и выполнять несложные задания: решать ребус и загадку дня, приводить рефералов и т.д.

Что такое ребус дня в Zoo

Ребус дня в Zoo — это простенькая визуальная шарада, в которой зашифровано слово. За решение такой шарады дается 1000 корма для животных.

Как ввести ребус дня в Zoo

Шаг 1. Запустить бот Zoo в Telegram.

Шаг 2. Найти раздел «Задачи» в стартовом меню кликера.

Шаг 3. Пролистать список задач до «Ребуса дня».

Шаг 4. Ввести ответ в свободное поле на английском языке.