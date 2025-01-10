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Сегодня, 19:06

Загадка дня в кликере Zoo на 10-11 января разгадана

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Появился ответ на загадку дня в кликере Zoo на 10-11 января.

Ответ на загадку дня в Zoo 10-11 января.

Ответ: Starfish

Что такое Zoo

Перед вами очередной проект от авторов популярного кликера X Empire (Musk Empire). Создавайте виртуальный зоопарк и зарабатывайте токены $ZOO, ухаживая за животными и участвуя в разных активностях, чтобы впоследствии получить реальную прибыль во время листинга.

Что такое загадка в Zoo

Загадка — одна из ежедневных активностей внутри кликера, с помощью которой можно получить корм для питомцев вашего виртуального зоопарка.

Как ввести ответ на загадку в Zoo

По традиции игра запускается через Telegram. Необходимо успеть ввести ответ до 19:00 по мск следующего дня. Нужная вам активность «Загадка дня» отыщется в разделе «Задания».

Нейросетевой арт. Найдена разгадка для ребуса дня в Zoo на 10-11 января
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