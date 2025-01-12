Игроки решили ежедневную загадку в Zoo на 12-13 января

Появилось решение для загадки дня из Zoo на 12-13 января.

Загадка дня в Zoo 12-13 января.

Правильный ответ:

Что такое Zoo

Новый проект от авторов X Empire (Musk Empire) — только теперь в ожидании эйрдропа предстоит заниматься не бизнесом, а собственным зоопарком.

Что такое загадка дня в Zoo

Каждый день в 19:00 по Москве разработчики дают игрокам возможность заработать 1000 единиц «корма», решив несложную загадку, связанную с животными.

Как ввести загадку дня в Zoo

Разыщите кнопку «Задачи» в главном меню, и нажмите сначала ее, а потом — «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и забирайте награду.