Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:35

Обнаружено решение для загадки дня из Zoo на 13-14 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Загадка дня из Zoo на 13-14 января была решена.

Загадка дня в Zoo на 13-14 января.

Правильный ответ: Ostrich

Что такое Zoo

Виртуальный зоопарк в Telegram от авторов X Empire (Musk Empire) — пользователи ухаживают за животными, расширяют свои владения и надеются на эйрдроп.

Что такое загадка дня в Zoo

Если найти ответ на несложный вопрос, который обновляется каждый день в 19:00 по Москве, то можно получить 1000 единиц «корма» — внутренней валюты приложения.

Как ввести загадку дня в Zoo

Зайдите в игру, тапните по кнопке «Задачи», а затем — по пункту «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и заберите награду.

Читайте также
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя