Обнаружено решение для загадки дня из Zoo на 13-14 января

Сегодня, 19:35
Загадка дня из Zoo на 13-14 января была решена.
Правильный ответ: Ostrich
Виртуальный зоопарк в Telegram от авторов X Empire (Musk Empire) — пользователи ухаживают за животными, расширяют свои владения и надеются на эйрдроп.
Если найти ответ на несложный вопрос, который обновляется каждый день в 19:00 по Москве, то можно получить 1000 единиц «корма» — внутренней валюты приложения.
Зайдите в игру, тапните по кнопке «Задачи», а затем — по пункту «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и заберите награду.