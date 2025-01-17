Разгадана ежедневная загадка из Zoo на 17-18 января

Разгадана загадка дня из Zoo на 17-18 января.

Загадка дня в Zoo 17-18 января.

Правильный ответ: Porpoise

Что такое Zoo

Виртуальный зоопарк, разработанный авторами X Empire (Musk Empire) — в нем игроки ухаживают за животными, развивают свои владения и дожидаются эйрдропа.

Что такое загадка дня в Zoo

Если разгадать несложную загадку, которая обновляется каждый день в 19:00 по Москве, то можно получить 1000 единиц корма для животных.

Как решить загадку дня в Zoo

Найдите в главном меню кнопку «Задачи» и нажмите ее. После этого выберите пункт «Загадка дня», введите правильный ответ на английском языке и получайте заслуженную награду.