Загадка дня в Zoo на 18-19 января получила верный ответ

Сегодня, 19:05
Ежедневная загадка из Zoo на 18-19 января решена.
Правильный ответ: Tasmanian Devil
Zoo — кликер, авторы которого будут распределять токены между игроками на основе достижений. Игрок может прокачиваться, развивая виртуальный зоопарк и принимая участие в разнообразных активностях.
Как правило, авторы кликера предлагают отгадать название животного, которое подходит под описание. Правильный ответ приносит 1000 единиц корма для обитателей зоопарка.
Если не хочется искать решение загадки самостоятельно, его всегда можно погуглить — готовые ответы появляются уже в первые 5-10 минут после обновления активности. Затем останется только запустить бот Zoo в Telegram, выбрать раздел «Задачи» и кликнуть на «Загадку дня». Ответ вводится в свободное поле на английском языке.