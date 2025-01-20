Обнаружен правильный ответ для загадки дня из Zoo на 20-21 января

Сегодня, 19:20
Найден ответ для загадки дня в Zoo на 20-21 января.
Правильный ответ: Arapaima
Новая игра в Telegram от создателей старой-доброй X Empire (Musk Empire). Расширяйте виртуальный зоопарк, собирайте корм для животных и ждите эйрдроп.
Если решить несложную загадку, связанную с животным миром, то можно получить 1000 единиц корма для животных.
Для начала запустите игру. Затем понадобится нажать кнопку «Задачи» и «Загадка дня». Введите в появившемся поле правильный ответ на английском языке и получайте награду. Загадка обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.