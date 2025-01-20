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Сегодня, 19:20

Обнаружен правильный ответ для загадки дня из Zoo на 20-21 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найден ответ для загадки дня в Zoo на 20-21 января.

Загадка дня в Zoo 20-21 января.

Правильный ответ: Arapaima

Что такое Zoo

Новая игра в Telegram от создателей старой-доброй X Empire (Musk Empire). Расширяйте виртуальный зоопарк, собирайте корм для животных и ждите эйрдроп.

Что такое загадка дня в Zoo

Если решить несложную загадку, связанную с животным миром, то можно получить 1000 единиц корма для животных.

Как ввести загадку дня в Zoo

Для начала запустите игру. Затем понадобится нажать кнопку «Задачи» и «Загадка дня». Введите в появившемся поле правильный ответ на английском языке и получайте награду. Загадка обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.

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