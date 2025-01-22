Загадка дня в Zoo на 22-23 января успешно разгадана

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Ежедневную загадку из кликера Zoo на 22-23 января решили за считаные минуты.
Правильный ответ: Harp Seal
Речь идет о кликере, который предлагает своим пользователям участвовать в активностях, получать токены и зарабатывать с их помощью реальные деньги. Последнее возможно в рамках листинга, который предположительно пройдет уже в феврале 2025 года.
Достаточно ввести в приложении правильный ответ на вопрос, и 1000 единиц корма ваши. Как правило, требуется отгадать, какой вид животного подходит под то или иное описание.
Игра запускается через Telegram. В стартовом меню кликера выбираете «Задачи», затем ищете «Загадку дня» и вводите слово или несколько слов в предусмотренном для ответа поле — на все про все у вас есть не более 24 часов.