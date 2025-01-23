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Сегодня, 19:07

Разгадка для загадки дня из Zoo на 23-24 января теперь известна

Евгения Воскресенская
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Найдено верное решение ежедневной загадки из Zoo на 23-24 января.

Загадка дня в Zoo 23-24 января.

Правильный ответ: Zebra

Что такое Zoo

Это кликер, который пришел на замену X Empire. Игроки развивают виртуальный зоопарк и рассчитывают получить реальный доход после аирдропа, который намечен на февраль.

Что такое загадка дня в Zoo

Это простейший способ заработать 1000 единиц корма для животных в вашем зоопарке. Нужно только отгадать, о каком животном идет речь, и ввести верный ответ — награда не заставит себя долго ждать.

Как ввести загадку дня в Zoo

Разумеется, для этого требуется запустить игру. В стартовом меню вы увидите иконку с надписью «Задачи» — нажмите на нее и выберите нужную активность. В случае с загадкой дня на экране появится вопрос, ответ на который нужно набрать на английском языке.

Нейросетевой арт. Раскрыт ответ на ежедневный ребус из Zoo на 23-24 января
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