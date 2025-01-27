Делимся ответом на загадку дня в Zoo на 27-28 января

Загадка дня в Zoo на 27-28 января уже решена.

Загадка дня в Zoo 27-28 января.

Верный ответ: Sloth

Что такое Zoo

Еще один кликер, который позволяет игрокам зарабатывать токены и выводить их на криптовалютный рынок. 31 января — последний день майнинга в Zoo. В распоряжении игроков не так много времени, поэтому уже сейчас стоит принимать участие в различных активностях как можно чаще.

Что такое загадка дня в Zoo

Одной из таких активностей в Zoo является загадка дня. Авторы пишут вопрос, который связан с животными, а игрокам нужно отгадать название животного. За верный ответ дают 1000 единиц корма — он требуется для развития зоопарка.

Как ввести загадку дня в Zoo

Zoo можно найти в Telegram. Загадка дня есть в разделе «Задачи» — перед вводом ответа не забудьте выбрать английский язык. Задание обновляется каждые 24 часа — ответы, которые устарели, больше не принимаются.