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Сегодня, 19:15

Найден ответ на загадку дня в Zoo на 28-29 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Обновился ответ на загадку дня в Zoo на 28-29 января.

Загадка дня в Zoo 28-29 января.

Верный ответ: Tardigrade

Что такое Zoo

Игра в Telegram, в которой нужно развивать виртуальный зоопарк, участвовать в активностях, выполнять задачи и фармить монеты в ожидании листинга. Кстати, до конца майнинга осталось всего 4 дня — после этого все достижения на аккаунтах будут «заморожены».

Что такое загадка дня в Zoo

Загадка представляет собой описание животного, а игрокам предлагается отгадать, о ком идет речь. Засчитывается ответ только на английском языке.

Как ввести загадку дня в Zoo

Найти загадку дня можно в пару кликов: стоит только запустить бот Zoo в Telegram, кликнуть на иконку «Задачи» и выбрать нужную активность. Ответы обновляются в 19.00 по Москве и действуют ровно сутки.

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