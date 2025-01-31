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Сегодня, 19:07

Загадку из Zoo на 31 января разгадали за считанные минуты

Евгения Воскресенская
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Загадка дня из Zoo на 31 января получила верный ответ.

Загадка дня в Zoo 31 января.

Верный ответ: Barn Owl

Что такое Zoo

Сегодня финальный день майнинга в кликере Zoo. Это значит, что загадка дня обновилась в последний раз. В феврале должен состояться листинг — пока что точная дата неизвестна.

Что такое загадка дня в Zoo

Авторы кликера загадывают какое-либо животное, а задача игроков — угадать, о ком идет речь. В этот раз на решение дадут всего несколько часов, после чего все активности в игре будут заморожены.

Как ввести загадку дня в Zoo

Шаг 1. Запустить Zoo — это делается в Telegram.
Шаг 2. Выбрать иконку с надписью «Задачи».
Шаг 3. В списке активностей найти «Загадку дня».
Шаг 4. Ввести актуальный ответ на английском языке.

Нейросетевой арт. Ребус дня из Zoo на 31 января рассекречен
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