Решена загадка дня в Zoo на 8-9 января

Найдено решение для ребуса дня в Zoo на 8-9 января.

Ребус дня в Zoo на 8-9 января.

Правильный ответ: Manatee

Что такое Zoo

Zoo — очередная криптовалютная игра для Telegram. В ней пользователи, рассчитывающие на эйрдроп, заводят и расширяют собственный виртуальный зоопарк.

Что такое ребус дня в Zoo

Один из способов заработать внутреннюю валюту приложения — корм для зоопарка. Если разгадать несложную головоломку, то можно получить 1000 единиц корма для своих питомцев.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте Telegram и зайдите в Zoo. После этого понадобится зайти в раздел «Задачи» и выбрать там пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ и забирайте награду.