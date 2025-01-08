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Решена загадка дня в Zoo на 8-9 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Найдено решение для ребуса дня в Zoo на 8-9 января.

Ребус дня в Zoo на 8-9 января.

Правильный ответ: Manatee

Что такое Zoo

Zoo — очередная криптовалютная игра для Telegram. В ней пользователи, рассчитывающие на эйрдроп, заводят и расширяют собственный виртуальный зоопарк.

Что такое ребус дня в Zoo

Один из способов заработать внутреннюю валюту приложения — корм для зоопарка. Если разгадать несложную головоломку, то можно получить 1000 единиц корма для своих питомцев.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте Telegram и зайдите в Zoo. После этого понадобится зайти в раздел «Задачи» и выбрать там пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ и забирайте награду.

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