Игры, похожие на Геншин Импакт

Раздолье для анимешников.

Нашумевшая Genshin Impact за четыре неполных года своего существования обросла таким количеством контента, что хватит на несколько сотен часов.

Но, как показывает практика, игрокам этого недостаточно, и они ищут схожие по духу проекты. Собрали 10 лучших.

1. Honkai Impact 3rd

Разработчик: miHoYo

Платформы: ПК, Android, iOS

Дата выхода: 14 октября 2016 года

Honkai Impact 3rd.

Многие наверняка уже и забыли о том, что Honkai: Star Rail вовсе не положила начало новой серии, а лишь дополнила ее. И Honkai Impact 3rd, несмотря на приличный возраст, определенно достойна внимания. Как минимум, из-за сочетания ряда жанров. Одни миссии выдержаны в стиле брутальных слэшеров, а другие предлагают пострелушки в духе bullet hell'ов.

Также в Honkai Impact 3rd присутствуют элементы платформера, симулятора свиданий, ролевок — в общем, чего только сюда не запихали разработчики. Гача-элементы тоже присутствуют, так что возможность ускорить процесс в обмен на реальные деньги будет то и дело манить геймера.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Разработчик: Nintendo EPD

Платформы: Switch

Дата выхода: 3 марта 2017 года

The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild по праву считается одной из лучших игр в истории. Nintendo уже не раз переизобретала «Зельду», но таких радикальных перемен в серии, кои принесла BotW, не было давно. Открытый мир с огромной свободой действий, хардкорный геймплей и приятный мультяшный стиль, удачно замаскировавший возможности не самого передового железа Switch.

Breath of the Wild пробудила интерес к франшизе даже у ортодоксальных ПК-бояр. И, конечно же, ни для кого не секрет, что именно эта игра стала одним из главных источников вдохновения для авторов Genshin Impact.

3. Immortals Fenyx Rising

Разработчик: Ubisoft Quebec

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Дата выхода: 3 декабря 2020 года

Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising отсылает к древнегреческой мифологии и предлагает яркий игровой мир, балующий разнообразным и увлекательным контентом. Динамичные сражения, просторные локации и куча потайных зон. С таким послужным списком «провалиться» в игру можно на десятки часов, а то и больше.

Здесь есть, с кем подраться и что исследовать. Иными словами, довольны будут как фанаты приключений и греческой мифологии, так и экшена.

4. Tower of Fantasy

Разработчик: Hotta Studio

Платформы: ПК, PS4, PS5, Android, iOS

Дата выхода: 16 декабря 2021 года

Tower of Fantasy.

Еще одна анимешная MMORPG от дочерней студии компании Perfect World, прекрасно разбирающейся в жанре. События разворачиваются в постапокалиптическом мире на далекой планете, где обосновались немногочисленные останки человечества, сражающиеся за свое существование.

Из ключевых особенностей проекта следует выделить продвинутую кастомизацию и геймплей, завязанный на физике. Например, можно поджигать траву и усиливать электрические атаки с помощью воды.

5. The Legend of Neverland

Разработчик: ArkGames Global

Платформы: Android, iOS

Дата выхода: 8 сентября 2022 года

The Legend of Neverland.

Внешне The Legend of Neverland выглядит как откровенная попытка паразитировать на Genshin Impact. Практически тот же арт-дизайн и мимимишные персонажи, разносящие в щепки орды врагов. Плюс куча подобных активностей.

Определенно The Legend of Neverland недостает самоидентичности, но это все равно достойный образец жанра, который смело можно рекомендовать в качестве хорошей альтернативы Genshin Impact.

6. Honkai: Star Rail

Разработчик: miHoYo

Платформы: ПК, PS5, Android, iOS

Дата выхода: 26 апреля 2023 года

Honkai: Star Rail.

Поскольку у Honkai: Star Rail и Genshin Impact один разработчик, многие заодно навесили на игру ярлык «Геншина в космосе», толком не разобравшись в сути. Да, оба проекта роднит гача-механика, но отличий все равно предостаточно.

Во-первых, тут предстоит исследовать целую галактику со множеством планет. Во-вторых, сражения в Honkai выдержаны в стиле классических JRPG.

Honkai: Star Rail стремительно набирает популярность и, возможно, в дальнейшем сможет потеснить Genshin Impact.

7. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Разработчик: Nintendo EPD

Платформы: Switch

Дата выхода: 12 мая 2023 года

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Зачем ломать то, что прекрасно стояло до этого, не правда ли? Именно этому принципу последовала Nintendo, создавая новую «Зельду». Концепция, как и большая часть игрового мира, остались прежними.

Но одно принципиальное отличие от предшественницы в загашнике у Tears of the Kingdom все-таки имелось — обновленная система крафта, позволяющая мастерить всякие причудливые объекты и механизмы.

Когда игра только вышла, интернет заполонили скриншоты и ролики с демонстрацией творений пользователей. Жаль, что это был лишь гиммик, и в большей части квестов применять «очумелые ручки» было незачем.

8. Blue Protocol

Разработчик: Bandai Namco

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 14 июня 2023 года

Blue Protocol.

Bandai Namco знает толк в хороших ролевках, и Blue Protocol доказала это в полной мере. Огромный яркий мир, который интересно исследовать, привычная для совершенных MMORPG анимешная стилистика и динамичная боевая система.

Порадовала и продвинутая кастомизация, позволяющая слепить действительно уникального персонажа. Ну и, само собой, не обошлось без привычных для жанра элементов — масштабных сражений с суровыми боссами, рейдов и побочных активностей, позволяющих расслабиться в перерывах между выполнением квестов.

9. Wuthering Waves

Разработчик: Kuro Games

Платформы: ПК, Android, iOS

Дата выхода: 22 мая 2024 года

ww.

Wuthering Waves — ролевка в сеттинга мрачного футуристического фэнтези, у которой тоже много сходств с Genshin Impact как в геймплее, так и стилистике. Несмотря на наличие открытого мира, здесь куда больше приходится сражаться, чем путешествовать и исследовать малоприметные закоулки

В планах разработчиков активная поддержка Wuthering Waves новым контентом, как и полагается условно-бесплатным проектам.

10. Zenless Zone Zero

Разработчик: miHoYo

Платформы: ПК, PS5, Android, iOS

Дата выхода: 4 июля 2024 года

Zenless Zone Zero.

Еще одно творение miHoYo, зарабатывающей миллиарды на своих гачах. В Zenless Zone Zero создали сеттинг, объединивший урбанистику и ретро-футуризм. Знатоки жанра JPRG наверняка обнаружат ряд сходств с Persona и The World Ends with You.

А еще здесь нет привычного для проектов miHoYo открытого мира, поэтому акцент в геймплее смещен с исследований мира на сражения.