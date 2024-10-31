Игры, похожие на Геншин Импакт

Нашумевшая Genshin Impact за четыре неполных года своего существования обросла таким количеством контента, что хватит на несколько сотен часов.
Но, как показывает практика, игрокам этого недостаточно, и они ищут схожие по духу проекты. Собрали 10 лучших.
Разработчик: miHoYo
Платформы: ПК, Android, iOS
Дата выхода: 14 октября 2016 года
Многие наверняка уже и забыли о том, что Honkai: Star Rail вовсе не положила начало новой серии, а лишь дополнила ее. И Honkai Impact 3rd, несмотря на приличный возраст, определенно достойна внимания. Как минимум, из-за сочетания ряда жанров. Одни миссии выдержаны в стиле брутальных слэшеров, а другие предлагают пострелушки в духе bullet hell'ов.
Также в Honkai Impact 3rd присутствуют элементы платформера, симулятора свиданий, ролевок — в общем, чего только сюда не запихали разработчики. Гача-элементы тоже присутствуют, так что возможность ускорить процесс в обмен на реальные деньги будет то и дело манить геймера.
Разработчик: Nintendo EPD
Платформы: Switch
Дата выхода: 3 марта 2017 года
The Legend of Zelda: Breath of the Wild по праву считается одной из лучших игр в истории. Nintendo уже не раз переизобретала «Зельду», но таких радикальных перемен в серии, кои принесла BotW, не было давно. Открытый мир с огромной свободой действий, хардкорный геймплей и приятный мультяшный стиль, удачно замаскировавший возможности не самого передового железа Switch.
Breath of the Wild пробудила интерес к франшизе даже у ортодоксальных ПК-бояр. И, конечно же, ни для кого не секрет, что именно эта игра стала одним из главных источников вдохновения для авторов Genshin Impact.
Разработчик: Ubisoft Quebec
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
Дата выхода: 3 декабря 2020 года
Immortals Fenyx Rising отсылает к древнегреческой мифологии и предлагает яркий игровой мир, балующий разнообразным и увлекательным контентом. Динамичные сражения, просторные локации и куча потайных зон. С таким послужным списком «провалиться» в игру можно на десятки часов, а то и больше.
Здесь есть, с кем подраться и что исследовать. Иными словами, довольны будут как фанаты приключений и греческой мифологии, так и экшена.
Разработчик: Hotta Studio
Платформы: ПК, PS4, PS5, Android, iOS
Дата выхода: 16 декабря 2021 года
Еще одна анимешная MMORPG от дочерней студии компании Perfect World, прекрасно разбирающейся в жанре. События разворачиваются в постапокалиптическом мире на далекой планете, где обосновались немногочисленные останки человечества, сражающиеся за свое существование.
Из ключевых особенностей проекта следует выделить продвинутую кастомизацию и геймплей, завязанный на физике. Например, можно поджигать траву и усиливать электрические атаки с помощью воды.
Разработчик: ArkGames Global
Платформы: Android, iOS
Дата выхода: 8 сентября 2022 года
Внешне The Legend of Neverland выглядит как откровенная попытка паразитировать на Genshin Impact. Практически тот же арт-дизайн и мимимишные персонажи, разносящие в щепки орды врагов. Плюс куча подобных активностей.
Определенно The Legend of Neverland недостает самоидентичности, но это все равно достойный образец жанра, который смело можно рекомендовать в качестве хорошей альтернативы Genshin Impact.
Разработчик: miHoYo
Платформы: ПК, PS5, Android, iOS
Дата выхода: 26 апреля 2023 года
Поскольку у Honkai: Star Rail и Genshin Impact один разработчик, многие заодно навесили на игру ярлык «Геншина в космосе», толком не разобравшись в сути. Да, оба проекта роднит гача-механика, но отличий все равно предостаточно.
Во-первых, тут предстоит исследовать целую галактику со множеством планет. Во-вторых, сражения в Honkai выдержаны в стиле классических JRPG.
Honkai: Star Rail стремительно набирает популярность и, возможно, в дальнейшем сможет потеснить Genshin Impact.
Разработчик: Nintendo EPD
Платформы: Switch
Дата выхода: 12 мая 2023 года
Зачем ломать то, что прекрасно стояло до этого, не правда ли? Именно этому принципу последовала Nintendo, создавая новую «Зельду». Концепция, как и большая часть игрового мира, остались прежними.
Но одно принципиальное отличие от предшественницы в загашнике у Tears of the Kingdom все-таки имелось — обновленная система крафта, позволяющая мастерить всякие причудливые объекты и механизмы.
Когда игра только вышла, интернет заполонили скриншоты и ролики с демонстрацией творений пользователей. Жаль, что это был лишь гиммик, и в большей части квестов применять «очумелые ручки» было незачем.
Разработчик: Bandai Namco
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 14 июня 2023 года
Bandai Namco знает толк в хороших ролевках, и Blue Protocol доказала это в полной мере. Огромный яркий мир, который интересно исследовать, привычная для совершенных MMORPG анимешная стилистика и динамичная боевая система.
Порадовала и продвинутая кастомизация, позволяющая слепить действительно уникального персонажа. Ну и, само собой, не обошлось без привычных для жанра элементов — масштабных сражений с суровыми боссами, рейдов и побочных активностей, позволяющих расслабиться в перерывах между выполнением квестов.
Разработчик: Kuro Games
Платформы: ПК, Android, iOS
Дата выхода: 22 мая 2024 года
Wuthering Waves — ролевка в сеттинга мрачного футуристического фэнтези, у которой тоже много сходств с Genshin Impact как в геймплее, так и стилистике. Несмотря на наличие открытого мира, здесь куда больше приходится сражаться, чем путешествовать и исследовать малоприметные закоулки
В планах разработчиков активная поддержка Wuthering Waves новым контентом, как и полагается условно-бесплатным проектам.
Разработчик: miHoYo
Платформы: ПК, PS5, Android, iOS
Дата выхода: 4 июля 2024 года
Еще одно творение miHoYo, зарабатывающей миллиарды на своих гачах. В Zenless Zone Zero создали сеттинг, объединивший урбанистику и ретро-футуризм. Знатоки жанра JPRG наверняка обнаружат ряд сходств с Persona и The World Ends with You.
А еще здесь нет привычного для проектов miHoYo открытого мира, поэтому акцент в геймплее смещен с исследований мира на сражения.