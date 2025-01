Alone in the Dark, Silent Hill 2 Remake и еще 8 лучших хоррор-игр 2024 года

Качественное лекарство от скуки и печали.

Годы идут, а геймеры все также любят, когда игры их пугают. Благо, в 2024 году жанр пополнился множеством крутых и атмосферных тайтлов, способных напрячь и напугать даже самых опытных и прожженных игроков.

Собрали топ-10 лучших хоррор-игр 2024 года.

1. A Quiet Place: The Road Ahead

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 17 октября 2024 года

Разработчик: Stormind Games

Издатель: Saber Interactive

A Quiet Place: The Road Ahead.

В 2018 году одним из лучших фильмов ужасов стало «Тихое место». В дальнейшем картина обзавелась прямым продолжением, а затем дошла очередь и до игровой адаптации. Студия Stormind Games взяла за основу концепцию слепых пришельцев, ориентирующихся на звук, и сделала The Road Ahead.

Всю игру герой скрывается от неубиваемого монстра в полной тишине. Придется заниматься исследованием локаций, находить безопасные пути, решать загадки, прятаться от врагов и отвлекать их при помощи интерактивного окружения. Для большего погружения в настройках можно выставить параметры так, что чудовище будет реагировать на звуки в вашем микрофоне.

2. Withering Rooms

Жанр: хоррор с элементами RPG

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 5 апреля 2024 года

Разработчик: Moonless Formless

Издатель: Moonless Formless

Withering Rooms.

На первый взгляд в Withering Rooms нет ничего особенного, что могло бы впечатлить геймера. 2.5D-хорроров, исполненных в викторианской стилистике и пугающих сюрреалистичными образами, предостаточно. Вот только чем больше времени проводишь в местном особняке, тем реже хочется из него уходить.

Главная заслуга такой притягательности кроется в местном геймплее. Складывается ощущение, что авторы взяли лучшее из других проектов, от проверенной классики жанра до рогаликов и RPG. Во время прохождения вводятся новые элементы, из-за чего расслабиться просто не получится.

3. The Casting of Frank Stone

Жанр: survival horror / интерактивный фильм

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 3 сентября 2024 года

Разработчик: Supermassive Games

Издатель: Behaviour Interactive

The Casting of Frank Stone.

Студия Supermassive Games в этом году постаралась. Кроме ремейка Until Dawn, вышедшего на ПК, разработчики выпустили недурственный инди-ужастик The Casting of Frank Stone. Тайтл погружает игроков в таинственный и непонятный мир киноиндустрии, полный необычных и пугающих образов.

Главный герой, актер Френк Стоун, проходит ряд странных и откровенно страшных кастингов. Проект прекрасно раскрывает тему внутренних страхов и переживаний, а также показывает то, под каким давлением зачастую оказываются творческие личности. Эффект дополнительно усиливает за счет простого визуального стиля. Рекомендуется всем, кому надоели стандартные штуки.

4. Silent Hill 2 Remake

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS5

Дата выхода: 8 октября 2024 года

Разработчик: Bloober Team

Издатель: Konami Digital Entertainment

Silent Hill 2 Remake.

Silent Hill 2 считается настоящей классикой жанра, запомнившись глубоким сюжетом, жуткой атмосферой и культовыми противниками. Вот только проходить оригинальную игру в 2024 году не слишком удобно, поскольку возраст все-таки берет свое. И как же хорошо, что вышедший в этом году ремейк не только сохранил все достоинства, но и заметно обновил игровой процесс.

А ведь после первых представленных материалов многие отнеслись к будущему релизу с большой настороженностью. К счастью, у Bloober Team получилось достойное переосмысление, ставшее одним из главных сюрпризов со знаком плюс. Разработчики провели впечатляющую работу над локациями, звуком, боевой системой, загадками, а заодно убрали самые душные моменты из оригинала.

5. Still Wakes the Deep

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 18 июня 2024 года

Разработчик: The Chinese Room

Издатель: Secret Mode

Still Wakes the Deep.

Боди-хорроры не случайно считаются самыми пугающими. Студия The Chinese Room решила не останавливаться на этом и перенесла все действо в сеттинг терпящей катастрофу буровой платформы в океане. Ее работники оказываются лицом к лицу с жестокой природой, против которой бессильны что-либо сделать.

Но самое страшное кроется в морских глубинах, скрывающих в себе жутких монстров, сводящих людей с ума и меняющих их тела. Сражаться с ними бесполезно, поэтому придется спасаться бегством и пробираться мимо них незаметно. Словить ощущение безысходности — проще простого.

6. Crow Country

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 16 октября 2024 года

Разработчик: SFB Games

Издатель: SFB Games

Crow Country.

Crow Country можно назвать своеобразной машиной времени, возвращающей во времена первой PlayStation. К давно прошедшей эпохе здесь отсылает практически все, от низкополигональной графики и VHS-фильтра до аутентичных шрифтов и изометричного управления.

Геймплей косит под первую Resident Evil с соответствующим расположением камеры. Игрокам необходимо исследовать заброшенный парк развлечений, который мало того, что сам по себе выглядит жутко, так еще и населен монстрами. Проект отлично подойдет тем, кто хочет знать, как выглядел жанр на заре своего становления, но при этом не желает мучиться с оригинальными хитами.

7. Slitterhead

Жанр: horror / action-adventure

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 8 ноября 2024 года

Разработчик: Bokeh Game Studio

Издатель: Bokeh Game Studio

Slitterhead.

Slitterhead можно охарактеризовать как «типичную японскую игру» со всеми вытекающими достоинствами и недостатками. Над проектом трудились ветераны индустрии, приложившие руку к таким хитам, как Silent Hill, Siren и Gravity Rush, а саундтрек записал сам Акира Ямаока. В результате получился атмосферный экшен-хоррор от третьего лица с головоломками.

Все происходящее крутится вокруг темы японского оккультизма и современных городских легенд. Главным героем выступает бестелесный дух, по мере необходимости меняющий человеческие оболочки. Также вымышленный город шикарно прорисован, жуткие и мрачные мелодии Ямаока пробирают до мурашек. А вот игровой процесс может расстроить своим однообразием, что, правда, полностью перебивается общей атмосферностью.

8. Alone in the Dark

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 20 марта 2024 года

Разработчик: Pieces Interactive

Издатель: THQ Nordic

Alone in the Dark.

Оригинальная Alone in the Dark 1992 года стояла на истоке жанра. С того момента серия пережила ряд взлетов и падений, пока не оказалась в не самом лучшем положении. Возродить интерес к франшизе должен был ремейк. Итоговый результат получился вполне достойным, пусть и не без недостатков.

Ремейк служит переосмыслением самой первой части. Вот только вместо того, чтобы просто натянуть современные текстуры, авторы сфокусировались на атмосферном окружении, эстетике готики, лавкрафтовских мифах и головоломках. Игра то и дело меняет темп, сначала успокаивая геймеров, а потом резко пугая. И только думаешь, что ты во всем разобрался, как происходящее умудряется вновь всех запутать. Очень жаль, что проект провалился в продажах.

9. The Outlast Trials

Жанр: survival horror

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 5 марта 2024 года

Разработчик: Red Barrels

Издатель: Red Barrels

The Outlast Trials.

Разработчики из Red Barrels взяли знаменитую серию ужастиков Outlast и объединили ее с мультиплеером. Получился The Outlast Trials — кооперативный спин-офф, где необходимо выживать в команде до четырех человек. Все герои становятся жертвами правительственного эксперимента и вынуждены проходить испытания в психиатрической больнице.

Геймеры то и дело оказываются на грани, ведь окружающие локации мрачные, ресурсов постоянно не хватает, а безумные противники так и норовят утащить за собой. Игра удачно жонглирует ощущением полной беспомощности и страхом перед неизбежными опасностями. Но в компании своих друзей прохождение превращается в веселье, что ни сколько не умаляет трудов студии.

10. Until Dawn Remake

Жанр: интерактивное кино / horror

Платформы: ПК, PS5

Дата выхода: 4 октября 2024 года

Разработчик: Ballistic Moon

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Until Dawn Remake.

Видеоигровые хорроры прекрасно себя чувствуют в формате интерактивного кино. В свое время на PS4 удачно выстрелила Until Dawn, кроме лихо закрученного сюжета и сочных смертей впечатлявшая весьма неплохим актерским составом. В этом году проект наконец-то получил обновленную версию и вышел на PS5 и ПК.

Стараниями разработчиков мрачный дух оригинала не затерялся за улучшенной графикой. Приятным бонусом стал новый саундтрек. Но главное, ремейк выдержал идеальный баланс между подростковым слэшером и мистическим триллером.