Resident Evil 2, Dead Space и еще 8 лучших хорроров за все времена

Пугают и развлекают одновременно.

Любите пощекотать себе нервы? Множество произведений культуры, начиная с самых давних времен, дают эту возможность, и геймеры не исключение — история хоррор-игр началась еще в далекие 80-е годы прошлого века.

На данный момент хоррор-игры настолько популярны, что проекты этого жанра регулярно оказываются среди топовых игр как по мнению критиков, так и по мнению игроков. Вспомнили десять ярких и пугающих игр, вышедших за последние несколько десятилетий.

Dead Space

Одна из легендарнейших игр нулевых, ставшая классикой жанра survival-horror. История разворачивается в XXVI столетии: простой инженер по имени Айзек Кларк получает сигнал бедствия с одного из старейших кораблей класса «планетарный потрошитель» под названием «Ишимура». По прибытии на огромный звездолет, способный разрушать целые планеты ради добычи полезных ископаемых, герой встречается с мутировавшими трупами сотрудников корабля, зараженными инопланетной формой жизни, которой дали имя «некроморфы».

Фото Dead Space

Но Dead Space любят не только за сюжет, представляющий классический пример космохоррора. Проект EA Redwood Shores обладал увлекательным геймплеем, а одной из главных фишек стала возможность расчленять врагов на кусочки с помощью инструментов космического инженера.

Dead Space оказался удачным экспериментом и породил целую трилогию, вторая часть которой прекрасно развивает идеи оригинала. А если игра 2008 года покажется вам устаревшей графически, то смело запускайте ремейк 2023 года от разработчиков от Motive Studios — он получился весьма удачным.

Resident Evil 2

Серия Resident Evil, как и ее вторая часть, является общепризнанной классикой, которая для некоторых фактически синонимична названию жанра survival-horror. Игра от Хидэки Камия и Синдзи Миками вышла в 1998 году на консоли PlayStation и сюжетно продолжает первую. События разворачиваются на территории вымышленного американского города Ракун-Сити, жители которого превратились в живых мертвецов из-за воздействия биологического оружия.

Фото Resident Evil 2

В центре повествования — полицейский Леон Кеннеди и студентка Клэр, которые, пытаясь покинуть зараженные территории, открывают множество секретов, связанных с деятельностью компании Umbrella, ответственной за разработку вируса, который поразил жителей Ракун-Сити.

За основу игровых механик разработчики взяли первую часть серии, так что игроку снова приходится исследовать локации, решать головоломки и сражаться с врагами. Накала игре добавляет то, что количество снаряжения и патронов весьма ограничено, так что тратить их придется с умом.

Переиздание Resident Evil 2 2019 года — эталонная игра, тем более что, в отличие от весьма устаревшего оригинала, где 3D-модели персонажей перемещались по плоским задникам, современный ремейк превратился в полноценный экшен от третьего лица с расположением камеры, похожей на Resident Evil 4. А какой там неубиваемый тиран: как вспомнишь, сердце в пятки уходит.

Amnesia: The Dark Descent

Продолжаем шествие по легендам хорроров, на этот раз от шведов и Frictional Games, ответственных за еще одну жуткую серию — Penumbra. Первая часть Amnesia стала в свое время не просто свежим и интересным проектом, а задала вектор развития жанра на многие годы вперед: без проекта шведских разработчиков не было бы таких популярных тайтлов, как Outlast, Alien: Isolation, Layers of Fear. Главный герой Amnesia — потерявший память парень по имени Дэниэл, который приходит в себя в помещениях мрачного замка.

Фото Amnesia: The Dark Descent

В отличие от той же Resident Evil, где игрок несмотря на все сложности мог победить почти любого врага, «Амнезия» действует иначе. Главная стратегия выживания здесь — это избегания и прятки, ведь игрок не имеет при себе оружия и для успешного выживания ему нужно сократить взаимодействие с монстрами.

Кроме физического здоровья геймеру придется следить и за рассудком персонажа, так что долгое пребывание в темноте крайне нежелательно, а для восстановления и поддержания душевного равновесия (как своего, так и Дэниэла) игроку придется передвигаться от одного освещенного места к другому и решать головоломки.

Phasmophobia

Если вы от природы стопроцентный экстраверт и даже ощущение страха и ужаса хотите разделить с другими, то многопользовательский survival-horror Phasmophobia — ваш выбор. Вам и вашим друзьям придется принять на себя роль своеобразных охотников за привидениями, которые исследуют различные локации, наполненные паранормальной активностью.

Главная цель, которую вы должны достичь в ходе миссии, — не победа над потусторонней сущностью, а сбор информации и определение особенностей призрака. Всего в игре двадцать четыре типа призраков, а личность и особенности генерируются рандомно в начале каждого «матча».

Фото Phasmophobia

Отдельной особенностью проекта Kinetic Games является функция распознавания речи, встроенная в Windows. Так что призрак, на которого ведут охоту игроки, не просто присутствует на локации: он слышит все, что говорят друг другу геймеры в голосовом чате, и соответственно реагирует на это.

Играя в Phasmophobia стоит быть осторожным, ведь любая сказанная фраза может спровоцировать привидение на охоту за игроками. Не мудрено, что с такими механиками кооперативный хоррор стал популярен среди стримеров — всегда можно найти трансляцию на Youtube или Twitch, чтобы пощекотать нервы.

Soma

Еще один проект разработчиков от Frictional Games в нашей подборке, который при этом отличается от игр серии Amnesia, да и вообще пугает по-другому, размышляя на гораздо более глубокие и сложные темы.

Фото Soma

Да, многие назовут Soma не хоррором, а симулятором ходьбы, и, наверное, во многом будут правы. Но вот затронутые в проекте темы и ощущение страха глубины компенсируют все недостатки игры, рассказывающей о исследовательской базе PATHOS — II, существующей после конца света.

И классические прятки здесь тоже есть, по напряжению они не уступают другим подобным играм. При этом Soma прекрасно работает с темой иммортализма, а в ходе повествования поднимается множество философских вопросов.

Outlast

Из подводной исследовательской станции станции будущего переносимся в психбольницу, которая служит главным местом действия Outlast — популярнейшего хоррора от разработчиков из Red Barrel.

Фото Outlast

В качестве протагониста игры от первого лица выступает Майлза Апшер — журналист, главным и единственным инструментом которого является видеокамера, оснащенная прибором ночного видения.

Кроме решения головоломок и пряток с монстрами вам придется искать батарейки для своей камеры, ведь регулярное использование ночного видения разряжает ее, а без него вы не сможете передвигаться по уровням.

Alien: Isolation

Alien: Isolation — не просто пример прекрасного хоррора, но и удивительно хорошая игра по лицензии. Проект Creative Assembly бережно относится к вселенной Чужих и в особенности к истории первого фильма, а главным героем проекта выступает Аманда Рипли — дочь главной героини франшизы Эллен Рипли.

Фото Alien: Isolation

Захватывающий геймплей, совмещающий в себе эксплоринг, прятки с Чужим и интересный сюжет не оставят вас равнодушными, а дополнение, воспроизводящее события фильма 1979 года, выступит вишенкой на этом торте.

Silent Hill 2

Silent Hill 2 — легенда от Team Silent, основа основ и одна из главных игр жанра для любителей психологических триллеров.

Фото Silent Hill 2

Проект поднимает множество не самых простых тем, которые никак не вяжутся с все еще господствующим среди многих представлением об играх как о развлечении для детей. И пусть монстры несомненно пугают, а, как и в случае с Resident Evil, припасов все время не хватает, основная сила Silent Hill 2 в другом — это мастерски написанная и поставленная история о поисках мертвой жены, которая затрагивает важные темы вплоть до суицида и буллинга.

Darkwood

Darkwood — это уникальный взгляд на жанр survival-horror, который умудряется пугать всем. Тут вам и хтонические существа, и гнетущая атмосфера надвигающейся угрозы, и очень напряженный геймплей. А если вспомнить, что кроме хоррора в графе жанр у Darkwood значится еще и симулятор выживания, можно сразу сказать, что выживание запомнится вам надолго и повлияет на ваше ментальное состояние гораздо сильнее, чем все остальные игры этого жанра.

Фото Darkwood

События Darkwood разворачиваются в Восточной Европе конца 80-х. Вам предстоит выбраться из леса, находящегося где-то в Польше, но сделать это не так просто. Выход из этой мрачной чащи лишь один, а многие из действий игрока будут иметь свои последствия по ходу сюжета и учитываться в концовке игры. На пути к свободе геймер столкнется с действительно ужасными монстрами.

Siren: Blood Curse

Не самый известный, но не менее качественный японский хоррор, берущий за основу первую часть серии Forbidden Siren и добавляющий в нее все наработки продолжения. Сюжет разворачивается в декорациях заброшенной японской деревни Хануда, в которой совершаются человеческие жертвоприношения.

Фото Siren: Blood Curse

При этом японский хоррор сложно назвать отполированной игрой, которая легка в освоении. Если вам удастся справиться со всеми неудобствами, этот эксклюзив PlayStation 3 подарит вам множество ужасных минут и заставит не раз вскрикнуть.

В качестве врагов выступают жители деревни, превратившиеся в мертвецов «сибито». Их, казалось бы, можно одолеть, но на самом деле они — бессмертны.