10 игр, похожих на Escape from Tarkov

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Escape from Tarkov — редкий пример отечественной игры, добившейся признания за пределами России и стран СНГ. Для тех, кому шутер все-таки наскучил, но хочется чего-то похожего, мы собрали наш топ из десяти лучших аналогов.
Разработчик: New World Interactive
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 12 декабря 2018 года
Довольно популярный и крайне хардкорный милитари-шутер, делающий большую ставку на реализм. Поэтому играть в него как в какую-нибудь Call of Duty — идея заведомо провальная. Элементы «выживачей» тут отсутствуют — зато присутствуют ожесточенные перестрелки в непростых условиях.
В свое время с Insurgency приключился небольшой скандал — разработчики поманили аудиторию сюжетной кампанией, но в итоге отказались от нее.
Разработчик: Bohemia Interactive
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Дата выхода: 13 декабря 2018 года
DayZ — одна из самых популярных сетевых забав, и это неудивительно, ведь история ее создания уходит корнями в начало 2010-х. Проект возник как фанатская модификация Arma 2, которая очень быстро заинтересовала разработчиков, и они предложили выпустить ее на официальных началах. После долгих лет пребывания в раннем доступе ремейк DayZ таки увидел свет.
События разворачиваются в вымышленном постсоветском государстве Черноруссия, наводненном зомби. Игрокам предстоит выживать в условиях ограниченных ресурсов, отбиваясь не только от ожившей мертвечины, но и прочих игроков, также охотящихся за ценным лутом.
Разработчик: Massive Entertainment
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Дата выхода: 15 марта 2019 года
Еще один шутер-выживач про постапокалипсис. Правда, в творении Massive Entertainment обошлось без зомби, и сценаристы ограничились биооружием, выкосившим большую часть населения. Повсюда царит анархия, и игроку в роли одного из членов элитного спецотряда предстоит наводить порядок.
The Division 2 выглядит эдакой темной лошадкой на фоне прочих игр из топа, поскольку демонстрирует происходящие события с видом от третьего лица. А боевая система во многом завязана на использовании укрытий.
Разработчик: Offworld Industries
Платформы: ПК
Дата выхода: 23 сентября 2020 года
Шутер, посвященный современным (реальным и вымышленным) военным конфликтам и делающий упор на слаженную работу команды. Сражения проходят не только с участием пехотинцев, но и различной бронетехники. Считается «духовным наследником» Project Reality — модификации для Battlefield 2.
Геймплей включает в себя не только уничтожение врагов, но и выполнение всевозможных целей, будь то захват и удерживание территории, поиск тайников. В каком-то смысле получился занятный гибрид серий Arma и Battlefield.
Разработчик: 101.Studio
Платформы: ПК, Android, iOS
Дата выхода: 10 марта 2022 года (ранний доступ)
Badlanders — своего рода упрощенная во всех смыслах версия «Таркова», к тому же доступная за пределами ПК. Глобальный военный конфликт превратил большую часть планеты в руины, и теперь немногочисленные выжившие сражаются друг с другом за право обладания ограниченными ресурсами.
Масштабный мир, уйма возможностей для кастомизации, крафт — коктейль из знакомых элементов, который наверняка придется по душе очень многим.
Разработчик: Yager Development
Платформы: ПК
Дата выхода: 8 июня 2022 года
Если вам по душе больше футуризм и хотелось эдакого «Таркова в космосе», то The Cycle: Frontier послужит неплохим выбором. Знакомые элементы геймплея вроде крафта и поиска ресурсов в строю, но события разворачиваются в будущем на неизведанной планете Фортуна III, чьи обитатели совсем не рады колонизаторам. Да и между последними тоже идет вражда за право обладания ценным лутом.
В общем, опасности будут поджидать геймера везде, и тут уж каждый сам волен решать, объединяться ли ему с другими ради общей цели или действовать в одиночку.
Разработчик: NetEase Games
Платформы: ПК, Android, iOS
Дата выхода: 1 сентября 2022 года
Столь известный, как NetEase Games, производитель онлайн-игр не мог не сделать свой аналог «Таркова». Да, сходство в геймплее и сеттинге более чем ощутимо, но в Lost Light играется менее хардкорно. Осторожность, впрочем, все равно не помешает, но отсиживаться в кустах и ползать на корточках придется меньше.
Игра примечательна социальными элементами и продвинутой механикой развития персонажа, позволяющей слепить уникального героя.
Разработчик: Small Impact Games
Платформы: ПК
Дата выхода: 3 октября 2022 года (ранний доступ)
События Marauders разворачиваются в альтернативной вселенной, где Первая мировая война так и не закончилась, но технологический прогресс достиг того уровня развития, при котором можно отправиться в космос.
Геймеру отводится роль космического пирата, рыскающего в поисках ценного лута на космических кораблях и станциях. Одни оказываются заброшенными, другие же нет. И во втором случае местные обитатели явно не сдадутся без боя. Не говоря уже о таких же пиратах, как и вы, совершающих налеты на все те же места.
Особую изюминку проекту придает ретрофутуризм, сочетающий в себе космический антураж и оружие времен начала XX века.
Разработчик: The Farm 51
Платформы: ПК
Дата выхода: 10 декабря 2022 года
Шутер, поднимающий довольно скользкую в нынешних реалиях тему. Отличительной особенностью стало детально воссозданное оружие, военная техника и ряд городов, включая Москву, Варшаву и Берлин. К тому же в качестве движка задействован Unreal Engine 4, поэтому проект радует не только реалистичным геймплеем, но и весьма правдоподобной графикой.
Разработчик: Morefun Studios
Платформы: ПК
Дата выхода: находится в стадии тестирования
Если все вышеперечисленные игры были схожи с «Тарковым» лишь частично, то Arena Breakout: Infinite — это уже практически клон творения Battlestate Games. Глава последней Никита Буянов даже обвинил разработчиков в краже ассетов, но полноценно доказать это не удалось, и дело спустили на тормозах.
Впрочем, для аудитории важнее другое — удалось ли авторам «китайского Таркова» превзойти условный первоисточник? И ответ — да. Это касается и оптимизации, и ряда элементов геймплея. Ну и, конечно же, немаловажно то, что Arena Breakout: Infinite — проект условно-бесплатный. Попробовать его, кстати, можно уже сейчас, просто зайдя на официальный сайт разработчиков.