Во что поиграть вдвоем на Xbox Series S или Xbox Series X

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Любая, даже самая серьезная игра дарит эмоции и увлекает геймплеем, ведь без хороших механик не выйдет рассказать и хорошую историю.
Когда хочется разделить радость от игрового процесса с друзьями и близкими — на помощь приходят проекты с возможностью совместной игры на одном устройстве. Собрали для вас 10 игр с режимом локального мультиплеера и кооператива на консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Отдельным плюсом станет наличие многих из проектов в подписочном сервисе Xbox Game Pass, что позволит получить максимум удовольствия от тайтлов при минимальных вложениях.
Жанр: шутер от третьего лица
Платформы: Xbox One, Xbox Series, ПК
Дата выхода: 10 сентября 2019 года
Кооператив: до 3 человек
Последняя на данный момент шутерная часть легендарной серии, чье название плотно ассоциируется с консолями Microsoft. Gears 5, позволит вам вместе с другом пережить все приключения героев, борющихся за выживание человечества, и дать отпор ужасному рою рептилоидной расы под названием саранча.
В команде до трех человек вы сможете пройти кампанию и сразиться как с рядовыми противниками, так и с боссами, попутно исследуя локации, некоторые из которых представляют собой небольшие открытые пространства.
Хотите собрать парочку друзей и окунуться в историю бойцов, выглядящих так, будто в перерывах между битвами они готовятся к соревнованию «Мистер Олимпия»? Приятным бонусом будет доступность игры в Xbox Game Pass, так что покупать тайтл отдельно вам не придется, если есть подписка.
Жанр: beat 'em up
Платформы: PS4, Xbox One, Xbox Series, ПК, Switch, Android
Дата выхода: 16 июня 2022 года
Кооператив: до 6 человек
Если вы и ваши друзья — любители жанра beat' em up и Черепашек-ниндзя или хотя бы чего-то одного из этого, то Shredder's Revenge — ваш выбор.
Увлекательный сайд-скроллер, вдохновленный мультсериалом 1987 года про обожающих пиццу черепах-мутантов, эстетикой аркадных автоматов и ретроконсолей, позволит собрать компанию до шести игроков. Зовите друзей и окунайтесь в пучину ностальгии, но не забудьте заказать пиццу четыре сыра.
Жанр: интерактивное кино / приключенческая игра
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5
Дата выхода: 19 июля 2022 года
Кооператив: до 8 человек
Интерактивная драма не просто рассказывает криминальную историю, действие которой разворачивается где-то посреди Аризоны в 1998-м, но строится вокруг сюжетных моментов, в которых игрокам придется сделать важный выбор.
При этом игра учитывает решение каждого из играющих, которых может быть до восьми человек, так что не всегда ваш взгляд на происходящее на экране будет в приоритете. Погружайтесь в историю, где только игроки решают, как именно будет развиваться сюжет и что ждет героев дальше.
Жанр: автосимулятор
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5
Дата выхода: 6 ноября 2020 года
Кооператив: до 4 человек
Если вы любите быстрые машины и грязь, то проект с говорящим названием — для вас. Dirt 5 — последняя на данный момент часть серии автосимуляторов гонок по бездорожью Colin Mcrae Rally, названной в честь легендарного раллийного гонщика, который содействовал созданию первых игр франшизы.
Впрочем, не стоит ждать от игры 2020 года какого-то хардкора: Dirt 5 позволит отлично провести время с другом, соревнуясь как в классических ралли-заездах, так и в более изощренных дисциплинах, среди которых есть гонки на багги.
Жанр: шутер от первого лица
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 17 ноября 2020 года
Кооператив: до 4 человек
Сборник подтянутых и обновленных версий игр легендарной серии, который подойдет не только любителям приключений Мастера Чифа, но и станет идеальным введением во вселенную Halo для новичков, не знакомых с играми о приключениях космического спартанца.
Запускайте The Master Chief Collection, собирайте компанию и окунайтесь в космические приключения в одной из лучших серий шутеров от первого лица в истории, которая в свое время шла в авангарде инноваций и сделала из своих разработчиков настоящих звезд индустрии.
Жанр: киберпанк-шутер с видом сверху
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5
Дата выхода: 29 июля 2021 года
Кооператив: до 4 человек
Action-RPG от небольшой студии, которая, несмотря на недочеты и скромный бюджет, сможет подарить вам яркий и запоминающийся игровой опыт, особенно если вы предложите сыграть в нее своим друзьям.
Изометрическая Action-RPG, события которой происходят в антиутопичном мире Велес, запомнится не только увлекательным геймплеем, но и ярким визуалом, который заставит всплыть в памяти лучших представителей сеттинга Киберпанк.
Жанр: платформер / головоломка
Платформы: все современные платформы
Дата выхода: 22 июля 2016 года
Кооператив: до 7 человек
Физическая головоломка, в которой два игрока смогут заняться решением пазлов, разбросанных по уровням. Геймеры берут на себя управление безликим белым человечком по имени Боб, а каждый из представленных уровней отличается нелинейностью и несколькими вариантами прохождения.
Но главная особенность проекта — физическая модель, благодаря которой вы регулярно будете ошибаться в головоломках, но при этом получать изрядную долю веселья, ведь ваш персонаж будет падать, и делать это неуклюже.
Жанр: экшен-приключение
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One
Дата выхода: 30 августа 2022 года
Кооператив: до 2 человек
Возвращение классики из времен шестого поколения консолей, когда трава была зеленее, а любая игра могла стать прорывом. Destroy All Humans! 2 Reprobed сохранил геймплейную формулу оригинала 2006 года, так что вы сможете устроить апокалипсис мерзким людишкам, сидя на теплом и удобном диване с друзьями.
В проекте 2022 года вы берете на себя роль зеленых человечков, которые не будут мелочиться и выбирать, кого именно спасти, — достанется всем.
Жанр: пошаговая RPG
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, macOS
Дата выхода: 3 августа 2023 года
Кооператив: до 4 человек
Главная ролевая игра не только прошлого года, но и последних нескольких лет. Она показала, что правильный подход даже не к самому популярному жанру может вознести проект на вершины топов критиков и зрителей.
Baldurs Gate 3 — своего рода феномен индустрии, в который хочется не только играть, но и обсуждать. А кооперативный режим на одном устройстве позволит вам совместить эти два без сомнения увлекательных дела.
Жанр: экшен-RPG
Платформы: ПК, Xbox One, PS4, Xbox Series, Switch
Дата выхода: 26 мая 2020 года
Кооператив: до 4 человек
Если Minecraft — это жизнь, то Minecraft Dungeons — это приключение с друзьями на выходных. И пусть в этом приключении вы не сможете крафтить предметы или ставить квадратные блоки, зато можете собрать до четырех друзей и, как понятно из названия, отправиться в исследование очередного подземелья.
Игра идеально подойдет для семейного отдыха, так что берите младшего брата, сестру или родителей и погружайтесь во вселенную квадратного мира.