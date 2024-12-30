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Сегодня, 13:00

10 лучших RPG 2024 года

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Фото hdqwalls.com
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Вы знаете, что проходить на новогодних каникулах.

Уходящий 2024 год запомнился немалым количеством знаковых релизов, так или иначе имевших отношению к жанру ролевых игр.

Рассказываем о десятке лучших, которые заслуживают внимания.

S.T.A.L.K.E.R. 2. S.T.A.L.K.E.R. 2, Black Myth: Wukong и еще 8 самых красивых игр 2024 года

1. Like a Dragon: Infinite Wealth

Жанр: Role-playing
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 26 января 2024 года
Разработчик: Ryu Ga Gotoku Studio
Издатель: Sega
Рейтинг на Metacritic: 92 от СМИ, 8.9 от игроков

Like a Dragon: Infinite Wealth.

Открывает топ солнечная Like a Dragon: Infinite Wealth, отправившая Итибана Касугу и Кадзуму Кирю на Гавайи. Нетипичный для серии сеттинг сильно сказался на тоне повествования, который стал более ироничным. Но куда важнее гигантское количество побочных активностей и всевозможных развлечений. По этой причине многие фанаты назвали Infinite Wealth лучшей частью долгоиграющей серии.

Есть, правда, неудобные вопросы к сюжетной части, некоторые повороты которой кажутся нелогичными или вовсе притянутыми за уши. Впрочем, это мелочи по сравнению с проработанным геймплеем и изобилием контента.

2. Persona 3 Reload

Жанр: Role-playing, social simulation
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 2 февраля 2024 года
Разработчик: P-Studio
Издатели: Sega, Atlus
Рейтинг на Metacritic: 89 от СМИ, 9.0 от игроков

Persona 3 Reload.

Ремейк «Персоны», вышедшей на PS2 в 2006-м. Отличительной чертой серии является сочетание жанров — традиционной JRPG и социального симулятора.

Рядовым игрокам, не питающим особой любви к аниме, такой «коктейль» может показаться чересчур забористым. Но лучше оставить предрассудки и дать проекту шанс, ведь вас ждет увлекательное приключение с массой активностей и не типичным для современных представителей жанра геймплеем.

3. Banishers: Ghosts of New Eden

Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 13 февраля 2024 года
Разработчик: Don't Nod
Издатель: Focus Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 7.8 от игроков

Banishers: Ghosts of New Eden.

Don't Nod прославилась благодаря серии интерактивных фильмов Life Is Strange, рассказывавших о подростках с необычными способностями. Banishers: Ghosts of New Eden стала для студии пробой пера — попыткой проявить себя в непривычном для команды жанре ролевого экшена. Шедевра предсказуемо не вышло, но и назвать первый блин комом тоже язык не повернется.

Игра рассказывает грустную историю об охотнике за признаками, чья возлюбленная погибла и сама стала духом, идущим по пятам за героем. Как и подобает играм Don't Nod, в Banishers: Ghosts of New Eden нередко придется принимать непростые решения, влияющие на дальнейшее развитие событий. В финале протагониста и вовсе ждет душераздирающий выбор.

4. Final Fantasy VII Rebirth

Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК (в разработке), PS5
Дата выхода: 29 февраля 2024 года
Разработчик: Square Enix Creative Business Unit I
Издатель: Square Enix
Рейтинг на Metacritic: 92 от СМИ, 8.9 от игроков

Final Fantasy VII Rebirth.

Вторая часть эпического ремейка Final Fantasy VII, ПК-версия которого увидит свет уже грядущей весной. По сравнению с оригинальной Final Fantasy VII Remake сиквел забили еще большим количеством опционального контента, сделав менее линейным. Теперь у геймеров есть возможность свободно исследовать три огромных континента со своими уникальными особенностями.

Для тех, кто пропустил первую часть, предусмотрен 5-минутный ролик с кратким изложением событий. В центре сюжета находится могущественная корпорация «Син-Ра», истощающая жизненную силу Земли. Наемник Клауд Страйф, объединившийся с группой экотеррористов, должен спасти планету от гибели.

Занятно вот что — несмотря на восторженные отзывы как от критиков, так и от игроков, Final Fantasy VII Rebirth продалась хуже своей предшественницы.

5. Rise of the Ronin

Жанр: Action role-playing
Платформы: PS5
Дата выхода: 22 марта 2024 года
Разработчик: Team Ninja
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 76 от СМИ, 7.9 от игроков

Rise of the Ronin.

Team Ninja, известная по серии файтингов Dead or Alive и слэшеров Ninja Gaiden, в какой-то момент решила переключиться на ролевые экшены. И, надо сказать, очень даже преуспела в этом деле. Две части Nioh и Wo Long: Fallen Dynasty получили теплый прием в прессе и от игроков.

К сожалению, с Rise of the Ronin все вышло не столь радужно. Яркий исторический сеттинг и отличная боевка резко контрастируют с устаревшей реализацией открытого мира и посредственной графикой. Но в любом случае фанатам Японии и ролевых экшенов не стоит проходить мимо — хорошего в ней всяко больше.

6. Dragon's Dogma 2

Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 22 марта 2024 года
Разработчик: Capcom
Издатель: Capcom
Рейтинг на Metacritic: 88 от СМИ, 7.2 от игроков

Dragon's Dogma 2.

Сиквел знаменитого ролевого экшена от Capcom пришлось ждать без малого 12 лет, но оно того стоило. Благодаря RE Engine фэнтезийный мир стал на порядок краше, а геймплей значительно эволюционировал. В особенности это касается реализации открытого мира и взаимодействия с неиграбельными персонажами.

Сами разработчики отмечали GTA 5 в качестве основного источника вдохновения и не солгали. Ситуаций, ведущих к непредсказуемым последствиям, в Dragon's Dogma 2 хватало сполна. Без недостатков, впрочем, тоже не обошлось. Оптимизация на релизе оставляла желать лучшего, а еще игроки раскритиковали микротранзакции, явно неуместные в подробном проекте.

7. Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 21 июня 2024 года
Разработчик: FromSoftware
Издатели: FromSoftware, Bandai Namco Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 95 от СМИ, 8.1 от игроков

Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

FromSoftware долго тянула с анонсом DLC для Elden Ring, по праву ставшей самым образцовым соулслайком последних лет. Фанатам, излазившим оригинал вдоль и поперек, пришлось долго томиться в ожидании, но оно того стоило.

По уровню проработки и количеству контента Shadow of the Erdtree можно смело ставить в один ряд с эпохальными аддонами для «Ведьмака». Одно только прохождение сюжетной линии отнимет не меньше 20-30 часов. А это хронометраж полноценной игры. Здесь же у нас дополнение, к тому же с кучей побочных заданий. Так что итоговый хронометраж запросто может перевалить и за 50 часов.

8. Black Myth: Wukong

Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series (в разработке)
Дата выхода: 20 августа 2024 года
Разработчик: Game Science
Издатель: Game Science
Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 8.3 от игроков

Black Myth: Wukong.

Успех Elden Ring замотивировал на создание аналогов. В итоге за последние два года индустрия произвела какое-то рекордное количество соулслайков, среди которых хватало как сомнительных поделок, так и достойных внимания проектов.

Black Myth: Wukong, конечно, не в состоянии тягаться на равных с эпохальным детищем FromSoftware. Но в то же время это отличный представитель жанра, способный похвастаться великолепной боевкой, суровыми боссами и необычным сеттингом, отсылающим к китайской мифологии.

Black Myth. Обзор Black Myth: Wukong — самая красивая игра 2024 года, но не для всех

Хотя нет, кое в чем китайцы все-таки смогли перещеголять своих коллег из Японии. Black Myth: Wukong работает на Unreal Engine 5, поэтому может похвастаться куда более технологичной графикой. Правда, обратной стороной медали стала неважная оптимизация на консолях. И даже патч для PS5 Pro не исправил положение.

9. Diablo IV: Vessel of Hatred

Жанр: Action role-playing, hack and slash, dungeon crawler
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 7 октября 2024 года
Разработчики: Blizzard Team 3, Blizzard Albany
Издатель: Blizzard Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 84 от СМИ, 4.0 от игроков

Diablo IV: Vessel of Hatred.

Первое и весьма масштабное дополнение к неоднозначной Diablo IV, включающее в себя новый регион, новый класс и отдельную сюжетную часть. И вот что забавно. Если оригинальную игру многие критиковали за эндгейм, то дополнению уже досталось за слабую историю. Как говорится, одно лечим, пока калечим другое. Критики, например, остались в полнейшем восторге от Vessel of Hatred.

Всем, кому понравилась Diablo IV, не стоит проходить мимо аддона. По крайней мере, по части геймплея он точно держит уровень. А насколько важен сюжет в игре, выстроенной вокруг брутальных сражений — уже другой вопрос.

10. Dragon Age: The Veilguard

Жанр: Action role-playing
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 31 октября 2024 года
Разработчик: BioWare
Издатель: Electronic Arts
Рейтинг на Metacritic: 85 от СМИ, 3.9 от игроков

Dragon Age: The Veilguard.

Закрывает топ, пожалуй, самая его противоречивая участница. Первые трейлеры Dragon Age: The Veilguard вызвали гнев у давних фанатов серии, посчитавших неуместным чрезмерно яркий арт-дизайн. А когда игра вышла — оказалось, что и в плане геймплея она мало чем похожа на предшественников. Результат вышел предсказуемым — засилье гневных отзывов на просторах интернета.

Мы тоже остались не восторге от последней части Dragon Age, но если на секунду забыть про название — получится вполне неплохой ролевой экшен на несколько вечеров. Не способный похвастаться глубиной геймплея и захватывающим сюжетом, но способный неплохо отвлечь от повседневной рутины.

Dragon Age The Veilguard. Обзор Dragon Age The Veilguard: не плохая и не ужасная, а просто обычная RPG

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